«Рабы и холопы смеют рот открывать»: Цыганова — об интервью Пугачевой
Фото - © Певица Вика Цыганова/РИА Новости, Павел Лисицын
Певица Вика Цыганова раскритиковала большое интервью Аллы Пугачевой, которое та дала журналистке Екатерине Гордеевой*. Позицию исполнительницы она назвала новым уровнем бесчеловечности.
«Пугачева сбежала из России из-за вседозволенности. Не из-за своей вседозволенности, а из-за вседозволенности народа. Не понравилось Фуне, что рабы и холопы смеют рот на нее открывать», — написала Цыганова в Telegram-канале.
Она подчеркнула, что Примадонна наговорила «минимум на 10 иноагентских статусов». По мнению Цыгановой, обычного человека в таком случае признали бы экстремистом. Она заявила, что Пугачевой нужно запретить говорить слово «Родина», потому что ее у певицы никогда не было.
«25 лет поддерживала террористов, экстремистов и врагов России, а теперь смеет называть нашу страну Родиной», — заключила исполнительница.
Ранее Пугачева дала большое интервью, в котором рассказала о своей позиции и призвала россиян молиться на мир. Она также отметила, что ее дети вернутся в Россию.
* Физлицо признано иностранным агентом на территории России.