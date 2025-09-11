«Пугачева сбежала из России из-за вседозволенности. Не из-за своей вседозволенности, а из-за вседозволенности народа. Не понравилось Фуне, что рабы и холопы смеют рот на нее открывать», — написала Цыганова в Telegram-канале.

Она подчеркнула, что Примадонна наговорила «минимум на 10 иноагентских статусов». По мнению Цыгановой, обычного человека в таком случае признали бы экстремистом. Она заявила, что Пугачевой нужно запретить говорить слово «Родина», потому что ее у певицы никогда не было.

«25 лет поддерживала террористов, экстремистов и врагов России, а теперь смеет называть нашу страну Родиной», — заключила исполнительница.

Ранее Пугачева дала большое интервью, в котором рассказала о своей позиции и призвала россиян молиться на мир. Она также отметила, что ее дети вернутся в Россию.

* Физлицо признано иностранным агентом на территории России.