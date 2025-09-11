Алла Пугачева заявила, что ее дети однажды вернутся в Россию

Певица Алла Пугачева считает, что ее дети однажды вернутся домой в Россию и откроют «Музей любви» в семейном замке в подмосковной деревне Грязь, сообщает «7дней.ru» .

Об этом исполнительница хита «Позови меня с собой» заявила в большом интервью журналистке Екатерине Гордеевой* на YouTube.

Примадонна до сих пор владеет своим знаменитым замком в деревне Грязь и не собирается его продавать. Народная артистка СССР призналась, что время от времени тайно приезжала, чтобы навести там порядок, однако уже год не возвращается в страну. Особняк она намерена сохранить для своих детей, которые однажды вернутся в родной дом.

«У нас один дом — деревня Грязь. Дом — это там, где есть семья. Я часто слышу об этом доме, мне не дают о нем забыть. Ну пусть он стоит себе. Почему они решили, что мы должны его продать? Во-первых, и не дадут продать», — поделилась певица.

Пугачева добавила, что она не знает, вернется ли домой, но Лиза и Гарри когда-нибудь посетят подмосковный замок, где создадут «Музей любви». Вход будет платным, но по доступной для всех цене.

*Физлицо признано иностранным агентом на территории России.

