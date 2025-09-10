Алла Пугачева призвала россиян молиться на мир, а «не смаковать войну»

Певица Алла Пугачева призвала россиян научиться говорить правду, стремиться к хорошему, а также молиться за мир, а «не смаковать войну».

Об этом исполнительница хита «Позови меня с собой» заявила в большом интервью журналистке Екатерине Гордеевой* на YouTube.

Народная артистка СССР отметила, что сильно переживает за сограждан, гордящихся тем, «чем им скажут». По ее мнению, россияне часто игнорируют насущные проблемы в стране, но при этом постоянно обсуждают исторические события. Такое поведение выглядит крайне «показушно».

При этом Пугачева поблагодарила российских поклонников за взаимную любовь и поддержку. Певица добавила, что на протяжении всего своего творческого пути поклонники были рядом с ней.

Ранее Алла Пугачева заявила, что верила в успех популярного исполнителя Ярослава Дронова (Shaman), однако не ожидала, что он выберет такой путь.