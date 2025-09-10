«Бабло победило добро»: Алла Пугачева высказалась о карьере певца Shaman

сегодня в 17:23

Пугачева заявила, что в карьере певца Shaman «бабло победило добро»

Певица Алла Пугачева заявила, что верила в успех популярного исполнителя Ярослава Дронова, выступающего под псевдонимом Shaman, однако не ожидала, что он выберет такой путь.

Об этом исполнительница хита «Позови меня с собой» заявила в большом интервью журналистке Екатерине Гордеевой* на YouTube.

По словам народной артистки СССР, Дронов являлся талантливым исполнителем народных песен, но «бабло победило добро».

«Есть успех, есть деньги, есть красота, но нет любви», — отметила Пугачева, удивляясь прагматичности Shaman.

*Признана в России иностранным агентом.

