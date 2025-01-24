Путин присвоил Тиграну Кеосаяну почетное звание заслуженного артиста России

Президент России Владимир Путин 24 января присвоил режиссеру Тиграну Кеосаяну, который в настоящее время находится в коме, звание заслуженного артиста России. Об этом говорится в документе, опубликованном на официальном сайте опубликования правовых актов .

«Присвоить почетное звание: „Заслуженный артист Российской Федерации" Кеосаяну Тиграну Эдмондовичу — продюсеру, члену некоммерческого партнерства «Гильдия продюсеров России», город Москва», — говорится в указе президента.

Тигран Кеосаян унаследовал талант от своего отца — выдающегося советского режиссера Эдмонда Кеосаяна. Многогранный талант позволил ему реализоваться в различных амплуа: он проявил себя как режиссер, актер, создатель сценариев и успешный продюсер.

Телезрители знают его как харизматичного ведущего популярной передачи «Международная пилорама». В его режиссерской фильмографии особенно запоминающимися стали такие картины, как романтическая история «Ландыш серебристый», душевная комедия «Бедная Саша» и патриотическая лента «Крымский мост. Сделано с любовью!».

Ранее главный редактор телеканала RT, журналистка Маргарита Симоньян сообщила, что ее муж Тигран Кеосаян находится в коме. О том, что он впал в это состояние, стало известно 9 января 2025 года. По словам Симоньян, у ее супруга давно имеются серьезные проблемы с сердцем.