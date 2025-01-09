Симоньян: Тигран Кеосаян пережил клиническую смерть и находится в коме

Режиссер и актер Тигран Кеосаян пережил клиническую смерть и сейчас находится в коме, сообщили в Telegram-канале главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян.

«Мой муж, Тигран Кеосаян, пережил клиническую смерть и находится в коме. У него, как многие знают, давным-давно очень больное сердце,» — сообщила она.

Симоньян также добавила, что ее мать и мать ее мужа в эту тяжелую минуту находятся рядом.

Ранее режиссер, продюсер и актер Тигран Кеосаян заявил, что в том числе отчаяние вынуждает Вооруженные силы Украины атаковать российские города с применением дронов разного типа.