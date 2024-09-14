Режиссер Кеосаян назвал две причины, почему ВСУ бьют дронами по городам России

Режиссер, продюсер и актер Тигран Кеосаян считает, что в том числе отчаяние вынуждает Вооруженные силы Украины атаковать российские города с применением дронов разного типа, сообщает Sputnik .

«Причины использования ВСУ беспилотников для атак на российские города — проигрыш на земле и жест отчаяния», — считает Кеосаян.

По мнению режиссера, ВСУ считают, что если среднестатистический россиянин, находящийся далеко от линии фронта, увидит, что такое война, потеряет кого-то, то только тогда якобы граждане России «снесут свое правительство».

Кеосаян отметил, что вторжением в Курскую область ВСУ также хотели вызвать страх россиян, но не рассчитали и получили обратный эффект — увеличилось число добровольцев, которые подписывают контракт с Минобороны и идут защищать родную страну и близких.