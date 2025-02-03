Путин присвоил актрисе Анне Снаткиной звание заслуженной артистки РФ

Российский президент Владимир Путин подписал указ о присвоении звания заслуженной артистки РФ известной актрисе театра и кино Анне Снаткиной. Соответствующий документ опубликован на портале нормативно-правовых актов.

«Присвоить почетное звание „Заслуженный артист РФ“ Снаткиной Анне Алексеевне», — говорится в документе.

Кроме того, глава государства вручил орден «За заслуги в культуре и искусстве» актрисе Московского театра «Современник» Елене Миллиоти, а также присвоил звание заслуженного работника культуры РФ профессору РАМ им. Гнесиных Владиславу Вальсу.

Ранее Владимир Путин присвоил звание заслуженного артиста РФ известному режиссеру Тиграну Кеосаяну. В настоящее время телеведущий продолжает находиться в коме после перенесенной клинической смерти.