Путин поздравил Ливанова с 90-летием

Российский актер, режиссер Василий Ливанов 19 июля празднует свой день рождения. В 90-летие он получил теплые поздравления от президента страны Владимира Путина, об этом сообщает пресс-служба Кремля .

«Ваша яркая творческая судьба, преданность избранному делу и своему призванию вызывают искреннее, глубокое уважение. Желаю Вам здоровья, бодрости духа и благополучия», — говорится в поздравительной телеграмме Путина.

Глава государства также отметил, что за время служения искусству актер создал уникальную галерею персонажей в кинематографе, а его мастерство считается эталоном отечественной культуры.

Народный артист РСФСР Василий Ливанов известен массовому зрителю не только в стране, но и за ее пределами по роли сыщика Шерлока Холмса в цикле фильмов «Шерлок Холмс и доктор Ватсон» 1979–1986 годов выпуска режиссера Игоря Масленникова.

Ранее сообщалось, что весной 2025 года Василию Ливанову медики механически удалили тромбы в артериях. Он также сильно похудел и осунулся после медикаментозной комы и лечения опухоли, похожей на онкологию.