Врачи механически удалили Василию Ливанову тромбы в артериях

Врачи прописали пациенту кроворазжижающее, рекомендовали следить за состоянием. При любом намеке на ухудшение самочувствия ему следует сразу же звонить в скорую помощь.

В конце прошлого года актеру также удаляли тромбы из сосудов ног, сердца и головного мозга. В январе ему диагностировали расстройство кровообращения головного мозга.

Кроме того, Ливанов сильно похудел и осунулся после медикаментозной комы и лечения опухоли, похожей на онкологию. Тогда ему прописали белковую диету.

Василий Ливанов родился 19 июля 1935 года. Он — киноактер, режиссер кино и мультипликации, сценарист и писатель. Стал известным как создатель экранного образа Шерлока Холмса в телефильмах «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» режиссера Игоря Масленникова. За эту роль артиста в 2006 году наградили почетным членством ордена Британской империи. Кроме того, он озвучивал Карлсона в мультфильмах о его дружбе с Малышом.