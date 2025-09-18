Пугачевой может грозить до 5 лет колонии за слова о Дудаеве

Певице Алле Пугачевой может грозить до пяти лет колонии из-за высказываний о лидере чеченских сепаратистов Джохаре Дудаеве, сообщает SHOT .

В интервью на YouTube-канале «Скажи Гордеевой»* Пугачева вспомнила о своем знакомстве с Дудаевым. Она назвала его «приличным, порядочным и интеллектуальным» человеком, а еще извинилась за то, что не смогла помочь ему остаться в живых. В 1990-е годы Дудаев возглавлял чеченских сепаратистов, которые противостояли российским федеральным силам. Его ликвидировали в 1996 году недалеко от чеченского села Гехи-Чу.

Поводом для возбуждения уголовного дела в отношении уехавшей из страны певицы могут стать слова о том, что Дудаев был «порядочным человеком», а также другие высказываниях о лидере сепаратистов в положительном ключе.

Данные слова попадают под действие статьи 205.2 УК РФ об оправдании терроризма. Ей может грозить до пяти лет колонии.

По данному факту начата проверка.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров назвал бестолковыми слова певицы Аллы Пугачевой о Джохаре Дудаеве. Он подчеркнул, что из-за Дудаева в Чечне резко вырос бандитизм и наступил полный финансовый упадок.

* Катерина Гордеева признана в РФ иноагентом.