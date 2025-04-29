Психолог звезд Тлиашинова должна налоговой почти полмиллиарда рублей

При этом в блоге с 467 тыс. подписчиков она уверяет в том, что умеет прорабатывать деньги и находить финансовые блоки в подсознании.

Тлиашинова в апреле шикарно отметила 43-летие. В свой день рождения мать четверых детей в разводе пожелала родить еще двух детей и получить 1 млрд долларов. Кроме того, она планирует поработать и с подсознанием: мечтает найти мужчину, который обеспечит ее и детей.

Ранее блогер попала в скандал. В январе 2024 года на журналистку газеты «Известия» Наталью Графчикову напали на мероприятии, организованном VIP-коучем Инной Тлиашиновой в Химках. Съемочную группу оскорбляли, выгоняли с семинара. У журналистов отбирали технику. В итоге Графчикову избили. После случившегося у нее зафиксировали множественные ушибы и травмы конечностей, раны на голове. Напавшие приговорены к 1,5 годам принудительных работ.