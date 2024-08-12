Избивших журналистку «Известий» на семинаре VIP-коуча признали виновными

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Напавшие на Графчикову приговорены к полутора годам принудительных работ

Химкинский горсуд признал виновными фигурантов уголовного дела о нападении на сотрудницу газеты «Известия» Наталью Графчикову в январе 2024 года. Подсудимые получили по 1,5 года принудительных работ, каждый из них также обязан выплатить 150 000 рублей за причиненный моральный вред, сообщает корреспондент издания из зала суда 12 августа.

Фигуранты на явились на заседание. Дело рассматривалось по уголовной статье о воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналистов (части 3 статьи 144 УК РФ).

В конце января на Графчикову напали на мероприятии, организованном VIP-коучем Инной Тлиашиновой в Химках. Съемочную группу «Известий» оскорбляли, выгоняли с семинара. У журналистов также отбирали технику.

По итогу корреспондента Графчикову избили. После случившегося у журналистки зафиксировали множественные ушибы и травмы конечностей, а также раны на голове.