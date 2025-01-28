Прощание с Игорем Янковским пройдет в Москве 30 января

Попрощаться с актером, телеведущим, представителем рекламного бизнеса Игорем Янковским можно будет в Москве 30 января, сообщает «Рекламная индустрия России» .

Гражданская панихида состоится в 12:00. Она пройдет в Белом зале Дома Кино по адресу: Васильевская ул. 13.

Игоря Ростиславовича похоронят на Троекуровском кладбище.

Янковский скончался 26 января в возрасте 73 лет. Telegram-канал Mash сообщил, что актер, по предварительным данным, умер из-за осложнений вследствие цирроза печени.

Также у Игоря Ростиславовича выявили отек легких, мозга и двустороннюю пневмонию. В последние годы, по данным Telegram-канала, он боролся с онкологией. На днях его госпитализировали в больницу в дезориентированном состоянии, но спасти не смогли.