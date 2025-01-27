Названа причина смерти Янковского

Игорь Янковский мог умереть из-за осложнений от цирроза печени

Племянник актера Олега Янковского Игорь умер, предварительно, из-за осложнений вследствие цирроза печени. У 73-летнего представителя актерской династии также выявили отек легких, мозга и двустороннюю пневмонию, сообщает Mash .

Врачи пытались спасти Янковского на протяжении получаса, однако все старания оказались безрезультатны. Он умер в реанимации вечером 26 января.

Игоря Янковского госпитализировали еще 8 января. По данным издания, в начале месяца недуг актера вступил в терминальную стадию.

В последние годы Янковский болел раком. На днях артист поступил в больницу в тяжелом состоянии, он был дезориентирован.