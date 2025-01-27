Актер Игорь Янковский умер на 74-м году жизни

Известный советский и российский актер Игорь Янковский скончался в возрасте 73 лет, сообщает Mash .

Причины смерти не уточняются. Известно, что на днях артиста госпитализировали в дезориентированном состоянии, которое оценивалось как тяжелое.

Игорь Ростиславович — представитель актерской династии. Его отец — народный артист СССР Ростислав Янковский, а дядя — также народный артист СССР, лауреат двух Государственных премий РФ Олег Янковский.

Игорь Янковский окончил театральное училище им. Щукина. Несколько лет служил в Московском драматическом театре на Малой Бронной.

Актер снимался в таких кинопроектах, как «Золотая мина», «Женатый холостяк», «Колье Шарлотты». С 1992 года он начал работать в рекламном бизнесе, а в 2001 году вел телеигру «Алчность» на НТВ.

В рекламном бизнесе Игорь Ростиславович добился больших успехов, став соучредителем и руководителем коммуникационной группы «Максима». С 1996 года он был президентом Московского международного фестиваля рекламы, а с 2004 года — президентом Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР).