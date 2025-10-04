Прощание с актрисой Ниной Гуляевой пройдет 7 октября в столице

Церемония прощания с народной артисткой России Ниной Гуляевой состоится 7 октября, она пройдет в Москве, сообщается на сайте МХТ имени А. П. Чехова.

В 11:00 начнется гражданская панихида в МХТ (Камергерский переулок, 3). С 12:30 до 13: 00 — отпевание в храме Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках.

Похороны актрисы пройдут на Троекуровском кладбище столицы. Гуляева будет упокоена рядом с мужем, народным артистом СССР Вячеславом Невинным.

Нина Гуляева скончалась на 95-м году жизни. В труппу МХТ имени А. П. Чехова она вошла в 1954 году. Актриса в начале карьеры играла лирических героинь и трагедийные образы, не чужды ей были и комедийные персонажи.

Еще Гуляева озвучивала героев в фильмах. Ее голос звучит в картинах «Алые паруса» и «Человек-амфибия». Кроме того, она является голосом Буратино и Чиполлино в мультфильмах. Но сама в кино снималась редко.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.