Народная артистка России Нина Гуляева умерла на 95-м году жизни

Народная артистка России, звезда МХТ имени А. П. Чехова, посвятившая сцене театра более 70 лет, Нина Гуляева скончалась на 95-м году жизни. Прощание с актрисой пройдет на сцене культурного учреждения.

Причина смерти Гуляевой не называется. О дате и месте прощания с народной артисткой сообщат отдельно. Театр выразил соболезнования Вячеслав Невинному — сыну актрисы, а также всем, кто знал ее.

В труппу театра Гуляева вступила в далеком 1954 году. Она начинала карьеру как травести, играла лирических героинь и трагедийные образы, не чужды ей были и комедийные персонажи. В том числе Гуляева озвучивала героев в фильмах. Ее голос звучит в картинах «Алые паруса» и «Человек-амфибия», она — это Буратино и Чиполлино в мультфильмах.

«Сама же Нина Гуляева в кино снималась редко, раз и навсегда выбрав для себя сцену. Творчество, любовь, жизнь — все было заключено для нее в стенах Художественного театра. Здесь она встретила главного человека своей жизни — Вячеслава Невинного, здесь же продолжил актерскую династию их сын, Вячеслав Невинный-младший», — рассказали на сайте МХТ имени А. П. Чехова.

Уход из жизни актрисы — большая потеря для культурного учреждения. Театр скобит и выражает соболезнования семье и поклонникам Нины Гуляевой.

