Пропал с радаров: столичная поликлиника разыскивает Евгения Петросяна

Mash: поликлиника в Москве ищет Петросяна для записи на диспансеризацию

Одна из столичных поликлиник ищет народного артиста РСФСР, юмориста Евгения Петросяна, чтобы записать его на прохождение диспансеризации, сообщает Mash .

Медики хотят пригласить 79-летнего комика на проверку здоровья, но тот не выходит на связь. Ранее у артиста выявили гипертонию, а в апреле 2025 года он перенес бронхит.

Сейчас врачи поликлиники в Хамовниках, к которой прикреплен Петросян, пытаются связаться с ним, но тот не берет трубку.

Mash тоже предпринял попытку поговорить с юмористом, но на вызов ответила его супруга Татьяна Брухунова. Она заявила, что Петросян ни с кем разговаривать не собирается, и сбросила звонок.

Весной появилась информация, что народному артисту РСФСР потребовалась экстренная помощь врачей из-за высокой температуры и проблем с дыханием. Брухунова практически сразу назвала эти сообщения неправдой.