Евгению Петросяну потребовалась экстренная помощь врачей

Медики оказали экстренную помощь народному артисту РСФСР, юмористу Евгению Петросяну, у которого до 39 градусов поднялась температура тела, а также появились проблемы с дыханием, пишет SHOT .

В начале апреля Петросян пожаловался врачам на высокую температуру и сильный сухой кашель. Во время обследования выяснилось, что у 79-летнего артиста легкая форма коронавируса. Медики предложили госпитализацию, однако Петросян от нее отказался.

Позднее сам Петросян в разговоре с журналистами сообщил, что действительно имеет некоторые проблемы со здоровьем, но коронавирус тут ни при чем. По его словам, в общем и целом — «все нормально».

Ранее сообщалось, что за помощью к врачам Петросян обращался и в марте 2025 года. Тогда его на несколько дней госпитализировали и прооперировали.