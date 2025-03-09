Евгения Петросяна отпустили домой из Боткинской больницы в Москве

В Москве врачи Боткинской больницы за два дня смогли стабилизировать состояние комика Евгения Петросяна и, убедившись, что его жизни и здоровью ничего не угрожает, отпустили домой, сообщает SHOT .

По информации источников, за время пребывания в больнице Петросяна прооперировали, а также ему купировали кровотечение. В настоящее время его состояние не вызывает опасения, поэтому 9 марта около 17:00 он покинул Боткинскую больницу и уехал домой.

Предварительно известно, что 10 марта он планирует поучаствовать в концерте, который будет проходить в подмосковном Серпухове. Других подробностей пока нет.

Ранее СМИ сообщили, что Петросян срочно госпитализирован и помещен в отделение реанимации. Позднее жена комика Татьяна Брухунова опровергла слухи о том, что ее супруг в тяжелом состоянии, но подтвердила информацию об обращении юмориста в больницу.