Комика Евгения Петросяна увезли в Боткинскую больницу с внутренним кровотечением

Комика Евгения Петросяна госпитализировали в Боткинскую больницу в Москве. У него проблемы с желудком и кишечником, сообщает « 112 ».

У Петросяна произошло желудочно-кишечное кровотечение. Врачи уже организовали противошоковую терапию.

Медики готовят артиста к операции и попробуют остановить кровь. По словам источника РЕН ТВ, Петросян находится в тяжелом состоянии.

В прошлый раз юмориста госпитализировали в феврале 2024 года. Тогда у него было обострение хронической гипертонии.