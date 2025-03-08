Жена Петросяна рассказала правду о его госпитализации

Супруга комика Евгения Петросяна, Татьяна Брухунова, рассказала, что распространившаяся в Сети информация о госпитализации ее мужа в реанимацию не соответствует действительности, но он правда сейчас в больнице, пишет РБК .

«Я хочу официально заявить, что вся эта информация о том, что народный артист России Евгений Петросян находится в реанимации в критическом состоянии — фейк. <…> Все в штатном режиме», — заявила Брухунова.

По какой именно причине Петросян попал в больницу, не уточняется.

Ранее СМИ сообщили, что знаменитого юмориста в срочном порядке увезли в больницу из-за внутреннего кровотечения. По этой же причине его якобы поместили в отделение реанимации и пытались стабилизировать.