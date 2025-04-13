Супруга Петросяна назвала неправдой сообщения о плохом самочувствии комика

Жена народного артиста РСФСР Евгения Петросяна Татьяна Брухунова сказала ТАСС , что у супруга нормальное состояние здоровья. Он не чувствовал себя хуже.

Брухунова назвала сообщения в Сети враньем. Петросян, по ее словам, «в порядке».

Ранее SHOT писал, что у комика поднялась температура тела до 39 градусов и образовались проблемы с дыханием. Доктора якобы оказали Петросяну помощь.

Артист во время диалога с журналистами отмечал, что у него есть «некоторые» проблемы со здоровьем. Однако дело не в коронавирусе.