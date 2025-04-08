Продюсер Дворцов: Пугачева заработала на военных песнях сотни тысяч рублей

Певица Алла Пугачева, недавно выпустившая две военных песни, заработала на них несколько сотен тысяч рублей, заявил продюсер Сергей Дворцов в разговоре с URA.RU .

Релиз треков состоялся меньше недели назад. Пугачева выпустила песни «Мама» и «Поцелуи войны». Композиции она опубликовала на площадке YouTube. Музыку к новым трекам Аллы Борисовны написал композитор Андрей Мисин.

По словам продюсера, песни набрали на платформе более 2,7 млн прослушиваний. Благодаря монетизации певица могла заработать около 200-300 тыс. рублей.

Сейчас пользователи с российскими каналами не могут монетизировать контент. Однако Пугачева проживает за границей, так что ей эта опция доступна.

Между тем официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сказала, что Пугачева, покинув Россию, выразила неуважение к поклонникам. По ее словам, певица «пренебрегла народной любовью».