Известная певица Алла Пугачева выпустила две новые песни. Они называются «Мама» и «Поцелуй войны», сообщает РБК .

Обе песни опубликованы на YouTube-канале артистки. Музыку к ним написал композитор Андрей Мисин.

Для «Мамы» слова придумала сама Пугачева. Автор текста для «Поцелуя войны» — Андрей Ордынец.

Ранее певец Никита Пресняков, внук Примадонны, сделал ремонт на ее даче в Подмосковье, чтобы поскорее продать имущество.