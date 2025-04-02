Алла Пугачева выпустила две новые песни
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Известная певица Алла Пугачева выпустила две новые песни. Они называются «Мама» и «Поцелуй войны», сообщает РБК.
Обе песни опубликованы на YouTube-канале артистки. Музыку к ним написал композитор Андрей Мисин.
Для «Мамы» слова придумала сама Пугачева. Автор текста для «Поцелуя войны» — Андрей Ордынец.
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