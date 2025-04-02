Никита Пресняков сделал ремонт на даче Аллы Пугачевой в Подмосковье

Никита Пресняков сделал ремонт на даче бабушки, певицы Аллы Пугачевой, чтобы поскорее продать имущество. Усадьбу, которая расположена на берегу Истринского водохранилища, никто до сих пор не приобрел, хотя она выставлена на продажу еще с момента начала спецоперации, сообщает SHOT .

Усадьба довольно вместительная. Там есть отдельный пирс, хаммам, а также бассейн. Площадь дома тоже внушительная — 760 квадратных метров. Несмотря на это, по словам риелторов, дача Пугачевой практически не вызывает интереса у потенциальных покупателей.

Возможных причин, почему новый собственник дачи так и не нашелся, две. Во-первых, имущество принадлежит скандальной личности. Во-вторых, в доме нет центральной канализации, используется септик.

В марте дачу Пугачевой еще раз пытались продать. Запрашиваемая цена — 152 млн рублей.

Недавно в усадьбе сделали ремонт стен, полов и лестниц. Там на постоянной основе проживает женщина, приглядывающая за имуществом.

Если покупатель захочет, то он может нанять ее в качестве домработницы. Она будет готовить еду и стирать вещи за 90 тыс. рублей в месяц.