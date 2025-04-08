Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова в интервью студенческому информационному каналу МГИМО 360 заявила, что певица Алла Пугачева, покинув Россию, выразила таким образом неуважение к поклонникам и пренебрегла народной любовью, сообщает «Царьград» .

«Есть уникальное явление — любовь, народная любовь. К сожалению, человек — не знаю, как дальше сказать — не оценил, пренебрег. Не хочу осуждать, но чтобы для нас всех это стало уроком», — сказала Захарова.

По ее словам, всегда важно обращать внимание на подобные случаи: они на негативном примере учат делать правильные выборы в жизни.

В свою очередь, глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин намерен обратиться к Генпрокуратуру России с просьбой о проверке новой песни Пугачевой «Мама».