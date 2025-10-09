Пригожин: уехавшая из России Пугачева многим поломала судьбы

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал интервью певицы Аллы Пугачевой, в котором та заявила, что Россия и народ ее предали. По словам бизнесмена, на самом деле Пугачеву никто не предавал, а вот она судьбы успела сломать многим, пишет kp.ru .

«Я не согласен с ее утверждением, что ее предали Родина и народ. Это точно неправда. То, что она всегда была своенравная и хозяйка своего положения, это факт. Ее любили, наверное, в том числе и за то, что она всегда была такой. Но то, что она многим судьбы поломала, это тоже факт», — заявил Пригожин.

Музыкальный продюсер также отметил, что в российском шоу-бизнесе все с пониманием отнеслись к тому, что Пугачева покинула Россию после начала специальной военной операции, так как она просто поехала за мужем — юмористом Максимом Галкиным*. Однако те вещи, что Пугачева теперь говорит, не соответствуют действительности.

Ранее Иосиф Пригожин заявил, что в прошлом Пугачева «с ноги открывала» кабинеты высокопоставленных чиновников, но в настоящем все изменилось. Певица потеряла свое влияние и не смогла договориться о том, чтобы ее мужу позволили вернуться в Москву и продолжить заниматься юмористической деятельностью, как и прежде.

* Физлицо признано иностранным агентом на территории России.

