«Ногой открывала дверь»: о чем просила Пугачева в высоких кабинетах РФ

Покинувшая РФ певица Алла Пугачева приезжала в Россию, чтобы попросить разрешение на возвращение ее супруга, комика Максима Галкина*. Артистка покинула государство, поскольку утратила авторитет и влияние, рассказал в эфире « Радио kp.ru » продюсер Иосиф Пригожин.

Нечастые и недолгие приезды в РФ Пугачевой связаны с тем, что она пытается договориться о возврате в страну ее мужа. Раньше у артистки дела обстояли по-другому. Она «ногой открывала дверь во всей кабинеты». Теперь таких возможностей у бывшей звезды нет, отметил продюсер.

Пугачева утратила статус и влияние. Она пыталась вернуть Галкина* в Россию и, когда ей отказывали, задавалась вопросом, «что же он такого сказал». Артистка считает, что «ничего такого», добавил Пригожин.

* Внесен Минюстом в реестр иностранных в России.

