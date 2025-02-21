Пригожин: следующий альбом Валерии будет последним в карьере

Музыкальный релиз под названием «Исцелю» выйдет 11 апреля. Он включает в себя 14 песен. Больше ничего артистка выпускать не планирует.

Пригожин добавил, что в следующие три года будет проведен последний концерт Валерии. После этого певица не будет выступать, поскольку уходит со сцены.

Ранее сообщалось, что Пригожин и певец Сергей Шнуров жмут друг другу руки на светских мероприятиях. Хоть в период пандемии они и ссорились, сейчас обиды друг на друга не держат.