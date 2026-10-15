Предпринимателей Подмосковья пригласили на конкурс рекламных видеороликов

Предприниматели Московской области и физлица, планирующие развивать бизнес, могут подать рекламные видеоролики в номинацию «В кадре — бренды Подмосковья» регионального конкурса. Прием заявок продлится до 19:00 8 ноября, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

В Московской области стартовал открытый региональный конкурс «МЫ. В ОБЪЕКТИВЕ ПОДМОСКОВЬЕ». Его специальная номинация «В кадре — бренды Подмосковья» предназначена для предпринимателей региона и физлиц, планирующих развивать бизнес.

Организаторы принимают рекламные видеоролики в семи категориях, включая анимацию логотипа, репортажную съемку и корпоративный фильм. Продолжительность работ — от 10 секунд до 15 минут.

После завершения приема заявок работы оценит жюри из представителей киноиндустрии, телевидения, культуры, успешных предпринимателей и общественных деятелей. Председатель комиссии — генеральный директор Московского международного кинофестиваля Наталья Семина.

Авторы лучших роликов получат дипломы и ценные призы от организаторов и партнеров. Торжественная церемония награждения состоится в ноябре 2026 года. Заявки принимаются до 19:00 8 ноября на сайте: https://wefest.ru/o-nas/zayavka-na-uchastie.

Конкурс организовали министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области и областной центр «Мой бизнес» по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика». Мероприятие проходит при поддержке Московской областной думы и Московского областного союза кинематографистов.

В рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» отдельное внимание уделяют устранению монополий, созданию благоприятного инвестиционного климата и молодежному предпринимательству. Поддержку может получить бизнес любого масштаба: от инициатив студентов и мам в декрете до крупных промышленных компаний.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о работе онлайн-сервиса для бизнеса «100% Подмосковье». Он направлен на поддержку и продвижение товаров подмосковных производителей.

«На малый бизнес приходится большая часть экономики Подмосковья. <...> Нам важен успех каждого проекта, каждой компании. Поэтому стараемся совершенствовать сервисы и услуги, предлагать новые инструменты поддержки. Одна из ключевых задач — это продвижение подмосковных брендов. Поэтому мы запускаем региональную программу, направленную на поддержку оригинальных товаров и услуг — «100% Подмосковье», — заявил Воробьев.