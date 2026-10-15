Дело о подрыве «Северных потоков»: кого судят в Германии и могут ли наступить последствия для Украины

14 октября в Гамбурге начался судебный процесс по делу о взрывах на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2», произошедших в сентябре 2022 года. На скамье подсудимых оказался бывший украинский военнослужащий Сергей Кузнецов, которого немецкая прокуратура считает одним из ключевых организаторов операции. Следствие утверждает, что диверсанты действовали по поручению украинских государственных структур. Сам Кузнецов отрицает причастность к взрывам, а власти Украины отрицают участие государства в организации атаки.

Разбирательство может стать одним из наиболее политически чувствительных судебных процессов в современной Европе. Оно затрагивает не только вопрос о том, кто уничтожил важнейшую часть газотранспортной инфраструктуры Балтийского моря, но и более сложную проблему: где проходит граница между военной диверсией и преступлением против гражданской инфраструктуры. Кроме того, суд способен пролить свет на возможную роль украинских спецслужб и на то, насколько высоко в политической иерархии Украины могли находиться организаторы операции.

Как произошел подрыв «Северных потоков»

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26 сентября 2022 года в Балтийском море, в районе датского острова Борнхольм, произошла серия подводных взрывов. Были повреждены три из четырех ниток газопроводов «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2». В результате разрушений произошли масштабные утечки природного газа, включая метан, в атмосферу.

Значение этих объектов выходило далеко за пределы энергетики. «Северный поток — 1» до прекращения поставок в августе 2022 года был одним из главных маршрутов российского газа в Германию. «Северный поток — 2» был построен, но так и не получил разрешения на эксплуатацию: немецкие власти приостановили процедуру его допуска незадолго до начала полномасштабных боевых действий на Украине.

Проект «Северный поток» имел и большое политическое значение. Он позволял России поставлять газ в Германию напрямую, обходя транзитные государства, в том числе Украину и Польшу. Для Германии это был один из важнейших элементов энергетических отношений с Россией, хотя к моменту взрывов эти отношения уже переживали глубокий кризис.

Практически сразу стало ясно, что разрушения не были обычной аварией. Датские и шведские власти установили признаки умышленного подрыва. Однако на вопрос, кто именно стоял за атакой, первоначально не было убедительного публичного ответа.

Почему расследование затянулось

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Взрывы произошли в международных водах на фоне резкого обострения отношений между Россией и Западом. Поэтому дело практически сразу приобрело геополитическое измерение.

На раннем этапе в западных политических кругах и средствах массовой информации высказывались подозрения в отношении России. Москва, в свою очередь, обвиняла США и Великобританию, которые отвергали эти обвинения. Параллельно появлялись публикации о возможной причастности украинских или проукраинских диверсионных групп.

Одним из основных направлений расследования стала парусная яхта Andromeda. По данным следствия, судно было арендовано через посредников с использованием поддельных документов и использовалось для выхода в район трубопроводов. В публикациях о расследовании также сообщалось об обнаружении на яхте следов взрывчатых веществ, сходных с обнаруженными в районе подрывов.

В феврале 2024 года Дания прекратила собственное уголовное расследование, заявив, что установила факт умышленной диверсии, но не располагает достаточными основаниями для продолжения уголовного преследования в Дании. Швеция также закрыла расследование: ее власти пришли к выводу, что у страны нет необходимой юрисдикции для дальнейшего ведения дела. Шведская сторона передала полученные сведения другим государствам, ведущим расследование. Основное уголовное расследование продолжила Германия.

Кто оказался на скамье подсудимых

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Главный фигурант начавшегося процесса — 50-летний Сергей Кузнецов, бывший украинский военнослужащий, которого немецкая прокуратура считает руководителем диверсионной группы.

В августе 2025 года его задержали в Италии по европейскому ордеру на арест, выданному по запросу Германии. После судебных процедур он был передан немецким властям 27 ноября 2025 года. В июле 2026 года прокуратура предъявила ему обвинение, а в октябре началось судебное рассмотрение дела.

По версии обвинения, Кузнецов координировал операцию, в которой участвовали еще шесть человек: капитан судна, специалист по взрывчатым веществам и водолазы. Предполагается, что они использовали яхту Andromeda, чтобы добраться до места проведения диверсии, погрузиться на морское дно и установить взрывные устройства на трубопроводах. Прокуратура утверждает, что подготовка операции началась еще в феврале 2022 года, а ее целью было надолго прекратить поставки газа по обоим трубопроводам и лишить Россию доходов от продажи топлива.

Кузнецов не признал причастность к взрывам и воспользовался правом хранить молчание в суде. Его защита утверждает, что он не может полноценно защищаться, не раскрывая сведения, составляющие государственную тайну Украины.

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Второй подозреваемый — водолаз Владимир Журавлев

Отдельное направление расследования связано с Владимиром Журавлевым, украинским гражданином и профессиональным водолазом, которого немецкие следователи подозревают в участии в установке взрывных устройств.

19 августа 2026 года его задержали в хорватском городе Пула по европейскому ордеру на арест. Немецкие следователи полагают, что он входил в группу, связанную с Кузнецовым, и непосредственно участвовал в необходимых погружениях. Сам Журавлев отрицает причастность к подрыву и оспаривает выдачу Германии.

На момент начала гамбургского процесса Журавлев не являлся подсудимым по рассматриваемому делу. Его задержание, однако, показывает, что немецкое расследование не ограничивается одним предполагаемым организатором.

Что известно о предполагаемых заказчиках

Немецкая прокуратура заявляет, что предполагаемые участники операции действовали от имени неустановленных государственных структур Украины. В материалах расследования также фигурирует Роман Червинский — украинский сотрудник спецслужб, которого некоторые немецкие СМИ называют возможным координатором операции.

Власти в Киеве отрицают причастность Украины к уничтожению газопроводов.

В чем обвиняют Кузнецова

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Речь идет не об одном обвинении в повреждении имущества. Немецкая прокуратура рассматривает несколько предполагаемых составов преступления, в том числе организацию взрывов, разрушение сооружений, диверсию и участие в военном преступлении.

Главная юридическая особенность дела заключается в том, что взрывы рассматриваются в контексте российско-украинского вооруженного конфликта. Обвинение считает, что предполагаемый удар был направлен против гражданской энергетической инфраструктуры, а потому мог нарушать нормы международного гуманитарного права.

Суду предстоит установить не только то, участвовал ли Кузнецов в операции, но и то, как его предполагаемые действия должны оцениваться с точки зрения уголовного и международного права.

Можно ли считать газопроводы военной целью

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В первый день процесса адвокат Никола Канестрини предложил суду рассматривать трубопровод как своего рода российское оружие и поставил вопрос, обязательно ли считать незаконным уничтожение инфраструктуры противника, если при этом не гибнут люди. Защита добивается прекращения дела, оспаривая саму уголовно-правовую оценку предполагаемой операции.

Позиция прокуратуры противоположна: энергетические трубопроводы предназначались прежде всего для транспортировки газа, а не для непосредственного ведения военных действий. Их уничтожение, согласно версии обвинения, было атакой на гражданский объект и могло нарушить нормы, запрещающие определенные методы ведения войны.

Важное разъяснение по этому вопросу дал немецкий специалист по международному праву Кай Амбос, профессор Геттингенского университета и судья Специальных палат по Косово в Гааге. В интервью изданию taz он заявил, что экономическая выгода, которую государство получает от инфраструктуры, сама по себе не превращает ее в военную цель. По его мнению, газопроводы в первую очередь обеспечивают энергетические потребности, и их принадлежность российской компании не является достаточным основанием для уничтожения в условиях войны.

Амбос считает, что определение военных целей должно трактоваться ограничительно: объект должен вносить эффективный вклад в военные действия, а его уничтожение — давать конкретное военное преимущество. Само по себе желание лишить противника доходов этого критерия не заменяет.

Защита, связанная с военным статусом

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Другой правовой спор касается того, был ли Кузнецов военнослужащим на момент предполагаемой операции и может ли он ссылаться на так называемый иммунитет комбатанта.

В международном гуманитарном праве участие военнослужащего в боевых действиях не означает, что любое совершенное им действие законно. Однако статус участника вооруженного конфликта может иметь значение при определении допустимости военных действий и возможности уголовного преследования.

Каковы возможные последствия процесса

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Штефан Майстер, специалист по России и Восточной Европе Германского совета по международным отношениям (DGAP), считает, что суду предстоит выяснить, насколько высоко в украинской системе власти поднималось принятие решений. В комментарии RFE/RL он сформулировал ключевую развилку: была ли операция санкционирована на уровне высшего политического руководства или подготовлена отдельными представителями спецслужб.

Майстер подчеркнул, что публично доступных доказательств непосредственного участия Зеленского или его администрации пока нет. Это не исключает появления новых данных, но не позволяет делать вывод о личной ответственности украинского президента.

Правительство Германии воздерживается от комментариев по существу текущего процесса. При этом тема уже используется во внутриполитической борьбе. Партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) призывает пересмотреть поддержку Киева и восстановить энергетические связи с Россией. Политические силы, выступающие за поддержку Украины, напротив, подчеркивают, что обвинения против отдельного гражданина не должны автоматически превращаться в обвинения против всей страны.

Начавшийся в Германии процесс — это попытка перевести расследование одного из самых резонансных актов диверсии в Европе из пространства политических обвинений в пространство судебно проверяемых доказательств. Однако даже обвинительный приговор одному из предполагаемых организаторов не даст автоматически ответа на вопрос о государственной ответственности Украины или личной роли ее высшего руководства. Для этого потребуются отдельные и существенно более высокие по уровню доказательства.