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Готовность капремонта бассейна «Чайка» в Пересвете достигла 80%

Недвижимость

Фото - © МинстройМО

Капитальный ремонт бассейна «Чайка» на улице Мира в Пересвете выполнен на 80%. Завершить работы планируют в 2027 году, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Готовность кровли и фасада бассейна «Чайка» в Сергиево-Посадском округе составляет 94%. Сейчас рабочие ведут внутреннюю отделку, занимаются инженерными системами и чашей бассейна. Параллельно благоустраивают прилегающую территорию.

На площадке задействованы 29 специалистов и техника. Капремонт проводят в рамках государственной программы Московской области за счет бюджетных средств.

После завершения работ бассейн получит обновленные фасады и внутренние помещения, современные инженерные системы и новое спортивное оборудование. При этом в «Чайке» сохранят зону для прыжков в воду с трех- и пятиметровыми вышками — единственную среди бассейнов округа.

Бассейн служит местом тренировок и соревнований для жителей Пересвета и местных спортсменов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что бассейны пользуются популярностью во всех городах, поэтому в регионе будут строить и новые спортивные объекты.

«Нам очень важно, чтобы спорт, здоровый образ жизни становились доступнее, популярнее и в мегаполисах, и в малых населенных пунктах», — сказал Андрей Воробьев.