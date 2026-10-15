Автоэксперт объяснил, на какие поломки указывает цвет выхлопа

Автомобильный эксперт Евгений Ладушкин рассказал, как по цвету дыма из выхлопной трубы определить возможные неисправности двигателя. Важно отличать дым от пара, сообщает RT .

Сизый дым указывает на попадание большого количества масла в камеру сгорания, пояснил руководитель экспертной компании LEM Solution Евгений Ладушкин. Если он появляется только при запуске и быстро исчезает, масло чаще всего проникает через маслосъемные колпачки в головке блока цилиндров (ГБЦ).

Постоянный сизый дым может говорить об износе цилиндропоршневой группы, залегании поршневых колец или задирах в цилиндрах. Еще одна возможная причина — неисправность турбокомпрессора, через который масло попадает в камеру сгорания.

«Белый дым из выхлопной трубы говорит о том, что в систему попал антифриз. Антифриз может попадать в камеру сгорания через прокладку ГБЦ, через теплообменник. Белый дым — тревожный сигнал, даже если эмульсии в масле и антифризе пока нет, проблема может прогрессировать», — предупредил Ладушкин.

Черный дым эксперт связал с переобогащенной воздушно-топливной смесью, сбоями экологических систем или неисправностью форсунок. Неправильная пропорция смеси может привести к поломке. Такой дым чаще встречается у дизельных автомобилей.

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