Певец Дмитрий Янковский выступит в проекте «Тенор против Баритона» 21 октября

Оперный певец Дмитрий Янковский примет участие в концерте «Тенор против Баритона» в Колонном зале Дома Союзов. Артист рассказал о программе и творческих планах, сообщает «Вечерняя Москва» .

Янковский придумал концерт и пригласил в проект Ивана Ожогина — актера мюзиклов, тенора с академическим образованием. Лейтмотивом вечера станут арии из «Евгения Онегина» Чайковского: Янковский исполнит партию Онегина. В программу также войдут русские народные песни.

Солист «Геликон-оперы» любит эксперименты на стыке жанров и соединяет разные направления в своем проекте NEOPERA. На шоу «Голос» он исполнил «Белые розы» на итальянском языке: певец сознательно пошел на провокацию, чтобы удивить жюри.

Среди желанных партий Янковский назвал Яго, Риголетто и Ренато — персонажей для его драматического баритона. В этно-опере «Князь Владимир» он играет Хакона Могучего. Для погружения в образ артист вместе с супругой написал несколько рассказов-саг о герое.

«Мечта детства — спеть с солистом группы System of a Down Сержем Танкяном», — рассказал Янковский.

При этом певец подчеркнул: совместное творчество должно нести смысловую нагрузку и долго оставаться актуальным.

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