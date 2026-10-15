В Мариуполе продолжают капремонт детского сада № 61

Строители завершают внутреннюю отделку детского сада № 61 в Ильичевском районе Мариуполя. Капитальный ремонт учреждения на шесть групп ведется с весны 2024 года, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Детский сад № 61 вошел во вторую волну восстановления социально значимых объектов Мариуполя. После капитального ремонта учреждение сможет принимать детей в шести группах. Обновление обеспечит современные условия для воспитанников и персонала.

Строители заменили кровлю и окна, обновили системы водоснабжения, канализации и электроснабжения. Также возвели кирпичные перегородки, усилили фундамент и выполнили стяжку полов.

В местах общего пользования оштукатурили стены. Сейчас продолжаются шпаклевание, покраска стен и облицовка лестничных маршей. На кухне установили технологическое оборудование. Фасад утеплили и обновляют с применением декоративной штукатурки.

Все этапы восстановления контролируют специалисты управления технического надзора капитального ремонта Подмосковья. За время работ эксперты строительного контроля совершили 76 выездов на объект, проверяя качество и соблюдение установленных требований.

«Многие подрядчики и заказчики отмечают, насколько непросто сдать объект, который строится под вашим надзором, но это говорит только об одном — мимо профессионального взгляда не проскочит ни одна деталь, а значит, вы делаете все правильно», — отметил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев.

Министр также поблагодарил команду за готовность браться за новые задачи, самоотдачу и высокий результат.

Национальный проект «Семья» - это поддержка российской семьи на каждом этапе: от рождения и воспитания детей до заботы о людях старшего поколения. В рамках него можно оформить выплаты, взять льготную ипотеку, вести интересную жизнь в любом возрасте, при необходимости получать уход — и многое другое.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе работу по капитальному ремонту делают достойно. Он подчеркнул, что эта тема касается абсолютного большинства жителей.

Воробьев выразил надежду, что с каждым годом подрядчики, которые работают в партнерстве с фондом капитального ремонта, становятся более профессиональными, приобретают компетенции, направленные на универсальное выполнение работ.