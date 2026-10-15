В Ленобласти лиса едва не погибла из-за пакета с объедками

В Ленинградской области люди спасли лису, которая застряла мордой в брошенном пакете с объедками. Животное передали в Центр помощи диким животным «Велес», сообщает 360.ru .

Лису по имени Шангти случайно нашли у дороги. Как рассказала волонтер центра Ирина, неизвестно, сколько времени животное провело с головой в пакете. В «Велес» лиса поступила в тяжелом состоянии, с частыми приступами судорог.

«Первые сутки сотрудники постоянно находились рядом с ней, проводя интенсивную терапию. К вечеру приступы удалось остановить», — рассказала Ирина.

По словам волонтера, мозг лисы восстанавливает необходимые жизненные процессы. Животное уже самостоятельно ест, пьет и встает на ноги, однако зрение пока остается сниженным.

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