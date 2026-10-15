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Евродепутат Блага заявил, что ненависть к русским стала религией в ЕС

Политика

Фото - © Медиасток.рф

Евродепутат от Словакии Любош Блага в беседе с ведущим Риком Санчесом сравнил отношение к русским в Евросоюзе с религией и назвал его фашизмом, сообщает RT.

Блага заявил, что Европе нужно вести диалог с президентом России Владимиром Путиным, как это делают власти Словакии, и с американским лидером Дональдом Трампом. По его мнению, хорошие отношения нужно поддерживать со всеми.

«В Европейском союзе это стало религией: ты должен ненавидеть русских, ненавидеть! Мне кажется, это фашизм. В последний раз здесь, на территории Евросоюза, такое было век назад — при нацистах», — заявил Блага, слова которого привел Telegram-канал RT.

Депутат подчеркнул, что любовь к русским необязательна, однако необходимо следовать собственным экономическим интересам. Он назвал такой подход азами политики и выразил сожаление по поводу курса Евросоюза.

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