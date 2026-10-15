В Истре проведут интерактивную программу о Дмитрии Донском

Интерактивная программа «Дмитрий Донской – защитник земли русской» пройдет 17 октября в 12:00 в научной библиотеке музея «Новый Иерусалим» в Истре. Она рассчитана на школьников и всех, кто интересуется историей Руси, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Научная библиотека Государственного историко-художественного музея «Новый Иерусалим» в Истре 17 октября проведет интерактивную программу «Дмитрий Донской – защитник земли русской». Начало в 12:00, возрастная категория — 12+.

Участникам расскажут о событиях середины XIV века, когда на Руси еще не было единого государства, а разрозненные земли были обескровлены междуусобицами и столетним ордынским нашествием.

Отдельной темой станет Куликовская битва, за победу в которой московский князь Дмитрий Иванович получил прозвище Донской. Участники узнают, почему сражение считается переломным в русской истории и как оно положило начало освобождению от татаро-монгольского ига и объединению русских земель.

Билеты доступны на сайте музея «Новый Иерусалим».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.