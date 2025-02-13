Иосиф Пригожин и Шнуров жмут друг другу руки на светских мероприятиях

Иосиф Пригожин признался, что больше не держит зла на Шнурова

Почти четыре года назад разгорелся конфликт между Сергеем Шнуровым, фронтменом группы «Ленинград», и музыкальным продюсером Иосифом Пригожиным. Ссора произошла на фоне финансовых трудностей, вызванных пандемией, и артисты обменялись жесткими замечаниями. В недавнем интервью Иосиф Пригожин рассказал, что уже не испытывает обиды на Шнурова и не стремится напоминать ему о былых ссорах, сообщает Общественная Служба Новостей .

По словам продюсера, время позволяет оставить обиды в прошлом. Он простил Шнурова, несмотря на его резкие высказывания по поводу Пригожина и его семьи.

Также Пригожин отметил, что их общение на нынешнем этапе ограничивается краткими приветствиями на светских мероприятиях. Он не рассматривает Шнурова как врага, но и не называет его близким другом.

«Мы встречаемся, например, на каких-то звездных мероприятиях, жмем друг другу руки и расходимся. Общение на уровне „привет-пока“», — добавил он.

Продюсер подчеркнул, что не видит причин для новых конфликтов, если нет объективных обстоятельств их возникновения.