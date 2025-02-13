Иосиф Пригожин и Шнуров жмут друг другу руки на светских мероприятиях

Иосиф Пригожин признался, что больше не держит зла на Шнурова
Культура

Почти четыре года назад разгорелся конфликт между Сергеем Шнуровым, фронтменом группы «Ленинград», и музыкальным продюсером Иосифом Пригожиным. Ссора произошла на фоне финансовых трудностей, вызванных пандемией, и артисты обменялись жесткими замечаниями. В недавнем интервью Иосиф Пригожин рассказал, что уже не испытывает обиды на Шнурова и не стремится напоминать ему о былых ссорах, сообщает Общественная Служба Новостей.

По словам продюсера, время позволяет оставить обиды в прошлом. Он простил Шнурова, несмотря на его резкие высказывания по поводу Пригожина и его семьи.

Также Пригожин отметил, что их общение на нынешнем этапе ограничивается краткими приветствиями на светских мероприятиях. Он не рассматривает Шнурова как врага, но и не называет его близким другом.

«Мы встречаемся, например, на каких-то звездных мероприятиях, жмем друг другу руки и расходимся. Общение на уровне „привет-пока“», — добавил он.

Продюсер подчеркнул, что не видит причин для новых конфликтов, если нет объективных обстоятельств их возникновения.