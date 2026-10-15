Мужчина бросил окурок в женщину за замечание о курении на автобусной остановке

Россиянка Светлана пожаловалась в своем блоге на мужчину, который бросил в нее окурок после замечания о курении на автобусной остановке.

По ее словам, в дождь на автобусной остановке собралось много людей, один из мужчин был с сигаретой. Остановка находится около школы, и курить на ней нельзя. Сначала одна из женщин попросила курящего отойти или убрать сигарету. Он стал в ответ хамить.

«Тогда уже подошла я и повторно попросила бросить курить. <…> После оскорблений в свой адрес я предложила оставить номер, чтобы мужу повторил — (он — ред.) сказал „запросто“, но номер не оставил», — написала Светлана.

Блогер предложила вызвать полицию, а мужчина сел в первый же автобус и уехал.

Девушка добавила, что в результате конфликта мужчина докурил сигарету и бросил окурок ей в лицо, в ответ она подняла и бросила в него бумажный стаканчик.

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