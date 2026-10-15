Оставил на память: тагильчанка судилась с экс-любовником из-за кружевных трусиков

Жительница Нижнего Тагила подала в суд на экс-любовника, который бросил ее, но оставил у себя нижнее белье девушки и другие вещи на сумму 265 тысяч рублей, сообщает URA.RU .

Екатерина (имя изменено — ред.) и Александр (имя изменено — ред.) закрутили роман, хотя девушка была в официальном браке. Мужчина даже сделал возлюбленной предложение на отдыхе в Абхазии, а затем внезапно пропал.

Вскоре выяснилось, что он сошелся со своей бывшей женой. Та после возобновления отношений прибиралась у него в квартире и нашла чужие женские вещи, в том числе нижнее белье. Женщина собрала их в пять пакетов и отнесла в офис законного мужа соперницы.

Когда Екатерина стала пересчитывать имущество, то, по ее словам, недосчиталась 158 вещей на 265 тысяч рублей. В том числе экс-возлюбленный и его жена не вернули ей кружевные трусы, бюстгалтеры, мебель, люстру и гирлянды. Тогда Екатерина обратилась в суд.

Вернуть удалось лишь часть вещей на 40 тысяч рублей. Белье отсудить не получилось, так как Екатерина не предоставила доказательств, что оставила его именно у экс-любовника. Что стало с браком девушки после того, как вскрылись ее отношения на стороне, неизвестно.

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