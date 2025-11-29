Приемный отец Дани Милохина продал дом в Анапе и сбежал в США

Приемный отец Дани Милохина Дмитрий Тюленев перебрался вместе с семьей в США и пытается легализоваться как беженец. Перед этим он продал свой дом в Анапе по минимальной цене, сообщает SHOT .

Год назад мужчина выставил жилплощадь в 300 «квадратов» на продажу за 15 млн рублей. Однако покупатели не находились, из-за чего ценник пришлось снизить больше чем в два раза. В итоге дом продали за 6,9 млн рублей.

Эти деньги Тюленев и его семья потратили на переезд в США. Предварительно, они сейчас живут в Чикаго.

По одной из версий, Дмитрий мог инсценировать поджог дома в Анапе, чтобы получить убежище. Пожар произошел 15 сентября 2024 года, тогда на месте нашли записку с пожеланиями отправить семью Тюленева «в ад», а Милохина — в зону СВО. Семья заявила, что их преследуют некие хейтеры блогера.

После пожара Тюленев сказал, что ему с семьей пришлось уехать из страны, потому что оставаться в РФ им якобы было небезопасно. Первое время они жили в Грузии, а после продажи дома переехали в США.

Этим летом приемный отец Дани Милохина искал поручителя, чтобы беженцев выпустили из иммиграционного центра после незаконного пересечения границы в ожидании суда для получения убежища.

Сам Даня Милохин находится в Дубае. Блогер заявлял, что ему приходится работать курьером. Ранее он закрутил роман с украинкой Дариной Зеленской.

