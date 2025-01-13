Уехавший Даня Милохин закрутил роман с украинкой Зеленской

Даню Милохина заподозрили в отношениях с украинкой Зеленской
Культура
Okras. Собственная работа

Фото - © Okras. Собственная работа/Wikipedia.org

Блогер Даня Милохин состоит в отношениях с украинской блогершей Дариной Зеленской. Он пытается скрывать свою новую пассию от общественности, однако сама Зеленская активно делится фото с избранником в социальных сетях, сообщает Starhit.ru.

Ранее Даня Милохин встречался с известной блогершей и певицей Юлией Гаврилиной. Пара неоднократно сходилась и расходилась, но их отношениям пришел конец, когда Юлия застала интимную переписку возлюбленного с другой девушкой.

В 2023 году тиктокер рассказывал, что продолжает любить Гаврилину и «с удовольствием сделал бы Юлю опять счастливой», однако ей этого не нужно.

«Ну переписывался с проституткой какой-то, ну ублажал себя…», — говорил уехавший из России Милохин во время прямой трансляции.

Ранее брат Дани Милохина Илья заявил, что стал сексологом. Парень начал проводить консультации по сексу, требуя с клиентов 8 тысяч рублей за сеанс.