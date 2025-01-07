Брат тиктокера Милохина проводит консультации по сексу за 8 тыс рублей за сеанс
Брат известного тиктокера Илья Милохин начал позиционировать себя как сексолог. Он проводит дорогостоящие консультации об интимной связи, сообщает SHOT.
Сексологом Илья Милохин стал несколько недель назад. За одну консультацию берет восемь тыс. рублей. Также предприниматель заявляет, что еще занимается «эзотерикой, астропсихологией» якобы на протяжении пяти лет.
24-летний «эксперт по сексу» делится с подписчиками лайфхаками по тому, как найти девушку или прекратить интимную связь с бывшим. Еще он рассказывает об интимных позах, в частности, почему люди не всегда готовы к ним.
«Секс — это искусство, и нужно владеть этим искусством правильно, без травм и последствий», — сказал Милохин.
Ранее сообщалось, что сбежавший из России отчим Дани Милохина работает грузчиком.