Брат тиктокера Милохина проводит консультации по сексу за 8 тыс рублей за сеанс

Брат известного тиктокера Илья Милохин начал позиционировать себя как сексолог. Он проводит дорогостоящие консультации об интимной связи, сообщает SHOT .

Сексологом Илья Милохин стал несколько недель назад. За одну консультацию берет восемь тыс. рублей. Также предприниматель заявляет, что еще занимается «эзотерикой, астропсихологией» якобы на протяжении пяти лет.

24-летний «эксперт по сексу» делится с подписчиками лайфхаками по тому, как найти девушку или прекратить интимную связь с бывшим. Еще он рассказывает об интимных позах, в частности, почему люди не всегда готовы к ним.

«Секс — это искусство, и нужно владеть этим искусством правильно, без травм и последствий», — сказал Милохин.

Ранее сообщалось, что сбежавший из России отчим Дани Милохина работает грузчиком.