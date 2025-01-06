Сбежавший из России отчим Дани Милохина работает грузчиком
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Приемный отец блогера Дани Милохина устроился работать грузчиком за границей. Семья Дмитрия Тюленева уехала из России и пытается продать дом в Анапе, который пытались сжечь недоброжелатели Милохина, сообщает SHOT.
По словам Тюленева, в новогодние праздники он с супругой и пятерыми детьми оказался почти без средств к существованию. Сейчас отчим тиктокера вынужден браться за любые подработки, однако из-за незнания иностранного языка берут лишь грузчиком или разнорабочим для ремонта квартир.
Отчим блогера добавил, что семья вынуждена скрывать свои местоположение и до сих пор боится возвращаться в Россию после поджога «родового гнезда» тиктокера.
Ранее стало известно, что Дане Милохину может грозить административное наказание за неявку в Красногорский военный комиссариат по повестке — уже третьей. Блогер уже более 2 лет живет в Дубае.