Сбежавший из России отчим Дани Милохина работает грузчиком

SHOT: приемный отец Дани Милохина стал грузчиком после отъезда с семьей из РФ

Приемный отец блогера Дани Милохина устроился работать грузчиком за границей. Семья Дмитрия Тюленева уехала из России и пытается продать дом в Анапе, который пытались сжечь недоброжелатели Милохина, сообщает SHOT .

По словам Тюленева, в новогодние праздники он с супругой и пятерыми детьми оказался почти без средств к существованию. Сейчас отчим тиктокера вынужден браться за любые подработки, однако из-за незнания иностранного языка берут лишь грузчиком или разнорабочим для ремонта квартир.

Отчим блогера добавил, что семья вынуждена скрывать свои местоположение и до сих пор боится возвращаться в Россию после поджога «родового гнезда» тиктокера.

Ранее стало известно, что Дане Милохину может грозить административное наказание за неявку в Красногорский военный комиссариат по повестке — уже третьей. Блогер уже более 2 лет живет в Дубае.