Приемный отец Дани Милохина снизил ценник на проблемный дом семьи в Анапе

Приемный отец блогера Дани Милохина снизил цену на проблемный семейный дом в Краснодарском крае еще на 2 млн рублей. В середине сентября неизвестные подожгли «родовое гнездо» тиктокера, сообщает SHOT .

Дмитрий Тюленев рассказал, что был вынужден снизить стоимость дома площадью 30 кв. м с 15 до 9,8 млн рублей. Семья в отчаянии из-за заканчивающихся средств на жизнь, а Милохин совсем не помогает. Тюленев пытается активно рекламировать недвижимость с помощью соцсетей.

15 сентября неизвестные пытались поджечь дом приемного отца блогера и оставили записку с пожеланиями отправить семью Тюленева «в ад», а Милохина — в зону СВО. После этого семья съехала из коттеджа и скрывает свое местонахождение, а дом был выставлен на продажу.

В настоящее время семья Тюленевых вынуждена «бомжевать» по гостиницам и снимать жилье. При этом приемный отец не просит помощи у блогера.