Отчим Милохина выставил на продажу дом в Краснодарском крае за 15 млн рублей

Приемный отец тиктокера Дани Милохина продает дом площадью 300 «квадратов» в Краснодарском крае после того, как его хотели поджечь и подбросили записку с пожеланиями смерти. Имущество можно купить за 15 млн рублей, сообщает SHOT .

Отчим Милохина, Дмитрий Тюленев, сообщил, что после нападения хейтеров семья перебралась в некое «безопасное место». Точное местоположение их пребывания не раскрывается. Не исключено, что «приемные родственники» блогера уехали из России.

С собой Тюленев взял небольшое количество денег. Их может хватить всего на пару месяцев.

Ранее дом Тюленева в Краснодарском крае хотели сжечь. Во двор неизвестные бросили коктейль Молотова. Также мужчине отправили записку, на которой потребовали отправить Милохина в зону спецоперации, а остальную «семейку — в ад».