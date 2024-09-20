Приемная семья Дани Милохина уезжает из Анапы после поджога их дома

Приемная семья блогера Дани Милохина приняла решение уехать из Анапы после поджога неизвестными их дома, сообщает Mash .

Из-за угроз, которые поступают от неизвестных, сводные сестры и брат блогера не ходят в школу. Дом никто из семьи Дмитрия Тюленева не покидает.

В ночь на 16 сентября к ним во двор прилетел коктейль Молотова. От подожженной бутылки загорелись стройматериалы, но до самого жилья огонь не добрался. Также неизвестные написали записку, где было только «Семейку в ад».

Также ранее Тюленевым угрожали. У приемного отца Милохина потребовали повлиять на тиктокера, чтобы молодой человек вернулся в РФ.

Тюленев поделился, что жить в Анапе семье и так не очень нравилось, а значит пришла пора переезжать. Новое место жительства держится в секрете ради безопасности.

Сам Милохин сейчас живет в Дубае. Он не планирует приезжать в Россию из-за осеннего призыва и потенциальных проблем. При этом тиктокер пообещал помочь семье.